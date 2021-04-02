Twitter оштрафовали на 3,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Twitter оштрафовали на 3,2 млн рублей в мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Об этом сообщает ТАСС.

В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу.

фото: pxhere.com

На заседании было рассмотрено 3 протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter. По одному протоколу вынесен штраф в размере 3,2 млн рублей, по каждому может быть назначен штраф до 4 млн рублей.

C 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. После в РКН допустили блокировку социальной сети Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.



После начала замедления скорости работы Twitter в России соцсеть начала удалять запрещенный контент, но делает она это недостаточно быстро, заявили в Роскомнадзоре.