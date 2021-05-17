Роскомнадзор сообщил о частичном снятии мер по ограничению работы Twitter

Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа в Twitter на стационарных устройствах. Трафик соцсети по-прежнему будет замедляться на мобильных устройствах.

Модераторы Twitter удалили свыше 91% запрещенной информации. На момент начала замедления соцсети, 10 марта, Роскомнадзор потребовал удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещенных материалов: с детской порнографией, пронаркотическим контентом, в котором содержались в том числе прямые ссылки на онлайн-магазины с запрещенными веществами, материалы, носящие суицидальный характер. Также за время с начала замедления трафика Twitter ведомство зафиксировало порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов той же направленности, которые РКН тоже потребовал удалить.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас из 5,9 тыс. выявленной запрещенной информации не удалены 563 сообщения. Руководство Twitter обратилось в Роскомнадзор с письмом, в котором оно сообщило, что полностью разделяет действия по борьбе с опасным контентом, и выразило готовность и заинтересованность в выстраивании диалога. Администрация соцсети попросила не предпринимать действий по ее блокировке, а также снять действующие ограничения по его работе.

В Роскомнадзоре добавили, что сейчас противоправный контент есть и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. Ведомство допустило замедление их работы, если администрации сайтов не примут меры, сообщила пресс-служба ведомства.

В начале апреля в Москве мировой судебный участок №422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Компания получила три штрафа: на суммы 3,2 млн, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.

