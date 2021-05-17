Роскомнадзор сообщил о частичном снятии мер по ограничению работы Twitter
Роскомнадзор принял решение снять ограничения доступа в Twitter на стационарных устройствах. Трафик соцсети по-прежнему будет замедляться на мобильных устройствах.
Модераторы Twitter удалили свыше 91% запрещенной информации. На момент начала замедления соцсети, 10 марта, Роскомнадзор потребовал удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещенных материалов: с детской порнографией, пронаркотическим контентом, в котором содержались в том числе прямые ссылки на онлайн-магазины с запрещенными веществами, материалы, носящие суицидальный характер. Также за время с начала замедления трафика Twitter ведомство зафиксировало порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов той же направленности, которые РКН тоже потребовал удалить.
Сейчас из 5,9 тыс. выявленной запрещенной информации не удалены 563 сообщения. Руководство Twitter обратилось в Роскомнадзор с письмом, в котором оно сообщило, что полностью разделяет действия по борьбе с опасным контентом, и выразило готовность и заинтересованность в выстраивании диалога. Администрация соцсети попросила не предпринимать действий по ее блокировке, а также снять действующие ограничения по его работе.
В Роскомнадзоре добавили, что сейчас противоправный контент есть и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. Ведомство допустило замедление их работы, если администрации сайтов не примут меры, сообщила пресс-служба ведомства.
В начале апреля в Москве мировой судебный участок №422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Компания получила три штрафа: на суммы 3,2 млн, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.
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