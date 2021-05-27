Главное о коронавирусе на 27 мая: в Казани состоится крестный ход, Путин — о добровольности вакцинации

Фото: Роман Хасаев

Крестному ходу быть

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 27 мая в республике зарегистрировано 21 360 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 303 человека, в том числе 39 за минувшие сутки.

В Казани 21 июля пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы

Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В прошлом году крестный ход не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Кадыров предложил лечить невакцинированных в последнюю очередь

За последние сутки в России выявили 9 039 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 759 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 035 207 человек, а выздоровевших — до 4 651 849 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 402 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 120 002 человека.



За последние сутки проведено 338 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 517 061 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. Люди сами должны осознать необходимость этих прививок.

Фото kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям создать в заведениях общепита столицы специальные зоны для привитых от коронавируса. Бизнесмены в свою очередь попросили Собянина снизить контрольно-надзорную деятельность: сначала проводить профилактические мероприятия и выносить предупреждение, а только затем прибегать к штрафам.

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19. У пациентов в остром периоде нашли значительное повышение эндотелина-1, что может говорить о состоянии эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов.

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что у 49% переболевших коронавирусом наблюдается серьезное выпадение волос. Последствия заражения проявляются через два — шесть месяцев с момента попадания вируса в организм человека. Среди прочих часто встречающихся последствий перенесенного COVID-19 отмечается нарастающая слабость, одышка, бессонница и раздражительность.

Фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре считают, что вакцины против коронавируса, вероятно, придется обновлять и прививать ими население ежегодно. Таким образом прививка от коронавируса может стать сезонной, как прививка от гриппа.

Ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Любовь Козловская выразила мнение, что коронавирус продолжит циркулировать и в следующем году, а ситуация в мае 2022 года может ничем не отличаться от мая этого года. Если население не привить одномоментно, то значимого эффекта от вакцинации видно не будет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что людей, отказывающихся от вакцинации против коронавирусной инфекции, следует лечить в последнюю очередь в случае заражения. «Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода», — сказал Кадыров во время заседания оперативного штаба.

Фото vk.com/ramzan

Губернатор Югры Наталья Комарова попросила представителей профильных ведомств изучить опыт Якутии, где власти обязали работодателей вакцинировать от коронавируса всех сотрудников.

1 млн долларов за вакцину

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 168 417 658 человек, 3 498 557 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 190 267). На второй строчке — Индия (27 369 093), на третьей — Бразилия (16 274 695), на четвертой — Франция (5 683 143), на пятой — Турция (5 212 123). Россия занимает шестое место (4 968 421, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (591 950). За ними следуют Бразилия (454 429), Индия (315 235), Мексика (222 232) и Великобритания (128 010).

В Китае отреагировали на заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса. Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в пандемии. Неназванное заявление Пекин воспринял как «кампанию по клевете».

В Facebook заявили, что перестанут удалять посты об искусственном происхождении COVID-19 «в свете продолжающихся расследований происхождения вируса».

Фото: Максим Платонов

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила Россию поставить вакцину «Спутник V».



Ученые из университета Гете во Франкфурте установили причину случаев образования тромбов у некоторых пациентов, получивших прививку AstraZeneca и Johnson&Johnson. Ученые считают, что тромбоз связан с аденовирусными векторами — их используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2. Белок может направляться не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус обычно производит свои белки, а прямиком в ядро.



Власти Словакии одобрили к применению российскую вакцину «Спутник V». Граждане смогут прививаться российской вакциной с 7 июня.

В США одобрили экспериментальный препарат для лечения коронавируса GSK и Vir Biotechnology. Лекарство будут применять для лечения взрослых и подростков от 12 лет, вес которых выше 40 кг, а заболевание протекает в легкой или средней форме. Тех, кто нуждается в кислородной терапии, лечить им запрещается.

Фото: Максим Платонов

Новый штамм коронавируса P.4 выявлен в бразильском штате Сан-Паулу. Ученые пока не уверены, является ли новый штамм более заразным или опасным, однако подчеркивается, что в мае в городе Порту-Феррейра, где распространился P.4, зарегистрировано рекордно высокое число смертей от последствий коронавируса.

В Египте завершили вакцинацию работников туристического сектора. На курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады все работники, связанные с туризмом, получили прививки против COVID-19.

Жительница Огайо Эбигейл Бугенске выиграла 1 млн долларов в лотерею для привитых от COVID-19. В лотерее участвовали около 2,7 миллиона человек, победитель был определен с помощью генератора случайных чисел.

Американские биологи определили долю суперраспространителей коронавируса в обществе. Выяснилось, что только 2% носителей ответственны за 90% всех циркулирующих полноценных вирусных частиц. По оценке ученых, примерно половина людей с положительным результатом теста могут не быть заразными для окружающих.

Ольга Плешкова