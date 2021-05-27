Главное о коронавирусе на 27 мая: в Казани состоится крестный ход, Путин — о добровольности вакцинации
Крестному ходу быть
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 27 мая в республике зарегистрировано 21 360 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 303 человека, в том числе 39 за минувшие сутки.
- В Казани 21 июля пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы
Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В прошлом году крестный ход не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Кадыров предложил лечить невакцинированных в последнюю очередь
За последние сутки в России выявили 9 039 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 759 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 035 207 человек, а выздоровевших — до 4 651 849 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 402 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 120 002 человека.
За последние сутки проведено 338 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 517 061 человек.
- Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. Люди сами должны осознать необходимость этих прививок.
- Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям создать в заведениях общепита столицы специальные зоны для привитых от коронавируса. Бизнесмены в свою очередь попросили Собянина снизить контрольно-надзорную деятельность: сначала проводить профилактические мероприятия и выносить предупреждение, а только затем прибегать к штрафам.
- Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19. У пациентов в остром периоде нашли значительное повышение эндотелина-1, что может говорить о состоянии эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов.
- Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что у 49% переболевших коронавирусом наблюдается серьезное выпадение волос. Последствия заражения проявляются через два — шесть месяцев с момента попадания вируса в организм человека. Среди прочих часто встречающихся последствий перенесенного COVID-19 отмечается нарастающая слабость, одышка, бессонница и раздражительность.
- В Роспотребнадзоре считают, что вакцины против коронавируса, вероятно, придется обновлять и прививать ими население ежегодно. Таким образом прививка от коронавируса может стать сезонной, как прививка от гриппа.
- Ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Любовь Козловская выразила мнение, что коронавирус продолжит циркулировать и в следующем году, а ситуация в мае 2022 года может ничем не отличаться от мая этого года. Если население не привить одномоментно, то значимого эффекта от вакцинации видно не будет.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что людей, отказывающихся от вакцинации против коронавирусной инфекции, следует лечить в последнюю очередь в случае заражения. «Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода», — сказал Кадыров во время заседания оперативного штаба.
- Губернатор Югры Наталья Комарова попросила представителей профильных ведомств изучить опыт Якутии, где власти обязали работодателей вакцинировать от коронавируса всех сотрудников.
1 млн долларов за вакцину
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 168 417 658 человек, 3 498 557 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 190 267). На второй строчке — Индия (27 369 093), на третьей — Бразилия (16 274 695), на четвертой — Франция (5 683 143), на пятой — Турция (5 212 123). Россия занимает шестое место (4 968 421, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (591 950). За ними следуют Бразилия (454 429), Индия (315 235), Мексика (222 232) и Великобритания (128 010).
- В Китае отреагировали на заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса. Посольство Китая в Вашингтоне осудило попытки обвинить Пекин в пандемии. Неназванное заявление Пекин воспринял как «кампанию по клевете».
- В Facebook заявили, что перестанут удалять посты об искусственном происхождении COVID-19 «в свете продолжающихся расследований происхождения вируса».
- Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила Россию поставить вакцину «Спутник V».
- Ученые из университета Гете во Франкфурте установили причину случаев образования тромбов у некоторых пациентов, получивших прививку AstraZeneca и Johnson&Johnson. Ученые считают, что тромбоз связан с аденовирусными векторами — их используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2. Белок может направляться не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус обычно производит свои белки, а прямиком в ядро.
- Власти Словакии одобрили к применению российскую вакцину «Спутник V». Граждане смогут прививаться российской вакциной с 7 июня.
- В США одобрили экспериментальный препарат для лечения коронавируса GSK и Vir Biotechnology. Лекарство будут применять для лечения взрослых и подростков от 12 лет, вес которых выше 40 кг, а заболевание протекает в легкой или средней форме. Тех, кто нуждается в кислородной терапии, лечить им запрещается.
- Новый штамм коронавируса P.4 выявлен в бразильском штате Сан-Паулу. Ученые пока не уверены, является ли новый штамм более заразным или опасным, однако подчеркивается, что в мае в городе Порту-Феррейра, где распространился P.4, зарегистрировано рекордно высокое число смертей от последствий коронавируса.
- В Египте завершили вакцинацию работников туристического сектора. На курортах Шарм-эль-Шейха и Хургады все работники, связанные с туризмом, получили прививки против COVID-19.
- Жительница Огайо Эбигейл Бугенске выиграла 1 млн долларов в лотерею для привитых от COVID-19. В лотерее участвовали около 2,7 миллиона человек, победитель был определен с помощью генератора случайных чисел.
- Американские биологи определили долю суперраспространителей коронавируса в обществе. Выяснилось, что только 2% носителей ответственны за 90% всех циркулирующих полноценных вирусных частиц. По оценке ученых, примерно половина людей с положительным результатом теста могут не быть заразными для окружающих.
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