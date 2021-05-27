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В Казани назначили дату проведения крестного хода

09:30, 27.05.2021 5
В Казани назначили дату проведения крестного хода
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 21 июля пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы
Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим вводятся ограничения движения и стоянки транспорта, говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Так, с 06.00 до 14.00 21 июля будет ограничено движение по проезжей части:

  • ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;
  • ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;
  • съезда с пл. Первого Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;
  • ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;
  • съезда с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;
  • съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
  • ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;
  • ул. Большая Красная, на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;
  • ул. К. Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;
  • ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);
  • ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

С 20.00 20 июля до 14.00 21 июля нельзя будет проехать по проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в прошлом году в Казани отменили крестный ход, назначенный на 4 ноября. Причина — пандемия коронавируса.

Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 27 май
    А что просто гулять на территории церквей?? Объязательно надо закрывать улицы мешая сотни тысяч людям .Куда катимся. Почему то во время Ураза байрам и Курбан байрам улицы не закрывают. Двойные стандарты. Дамир. ТАТАРстан.
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  • Анонимно 27 май
    Пусть ходят кругами вокруг церквей.Мы мусульманский регион.Татаров у себя на родине зажали кругом.
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  • Анонимно 27 май
    Почему на день рождения Тукая и Хэтер коне шествия запрещаются? Где мероприятия такого типа (шествия) татар, мусульман в столице Татарстана? Что за двойные стандарты. Соблюдайте баланс!
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    Анонимно 27 май
    Ну если вам так надо во время Уразы ходить по городу, организуйте и попросите разрешение. Вряд ли откажут !
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  • Анонимно 27 май
    Что все разоряются. Ежегодно так,не занимает много времени. Где терпимость ваша,ау?
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