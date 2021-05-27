В Казани назначили дату проведения крестного хода

В Казани 21 июля пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы

Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим вводятся ограничения движения и стоянки транспорта, говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Так, с 06.00 до 14.00 21 июля будет ограничено движение по проезжей части:



ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;

ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

съезда с пл. Первого Мая, на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;

ул. Баумана, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

съезда с пл. Тысячелетия на ул. Батурина;

съезда с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

ул. Большая Красная, на участке от ул. Япеева до ул. Батурина;

ул. К. Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Япеева;

ул. Япеева, на участке от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

С 20.00 20 июля до 14.00 21 июля нельзя будет проехать по проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в прошлом году в Казани отменили крестный ход, назначенный на 4 ноября. Причина — пандемия коронавируса.