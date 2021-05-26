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Красный Крест попросил «Спутник V» у России

23:51, 26.05.2021 2
Красный Крест попросил «Спутник V» у России
Фото: realnoevremya.ru

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила Россию поставить вакцину «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще в марте директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V» нужна Европе, так как в Евросоюзе и других странах на хватает вакцин. Он добавил, что не понимает, почему страны отказываются регистрировать этот препарат.

ОбществоМедицина
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:19
    ну.. у нас очередь на вакцину, которая расписана на полгода вперёд.. У нас уже подписаны договора, у нас обязательства, мы не можем их нарушать, к сожалению.. Люди рассчитывают на нас..
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  • Анонимно 15:23
    Всем известно, что Организация Красного Креста и Полумесяца - не только медицинская организация.. Другое ей направление - разведывательная деятельность, осуществляемая американскими специалистами. Не удивлюсь, что таким образом США хотят получить бесплатный доступ к российской технологии.
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