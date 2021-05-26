Красный Крест попросил «Спутник V» у России
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила Россию поставить вакцину «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Последнее обращение такого рода, например, поступило в правительство России от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, — приводит ее слова «РИА Новости».
Еще в марте директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи «Спутник V» нужна Европе, так как в Евросоюзе и других странах на хватает вакцин. Он добавил, что не понимает, почему страны отказываются регистрировать этот препарат.ОбществоМедицина
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