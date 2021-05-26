Собянин предложил создать в московских ресторанах зоны для привитых от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в заведениях общепита столицы специальные зоны для привитых от коронавируса. «Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане», — обратился он к московским предпринимателям.

Бизнесмены в свою очередь попросили Собянина снизить контрольно-надзорную деятельность: сначала проводить профилактические мероприятия и выносить предупреждение, а только затем прибегать к штрафам. Мэр Москвы пообещал обсудить вопрос с профильными ведомствами, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что в Татарстане за майские праздники сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали резкий рост количества нарушений в организациях общепита. Надзорная служба работала в эти дни в обычном режиме и проверила 712 объектов. В 129 из них она нашла нарушения.



За последние сутки в России выявили 8 373 новых случая коронавируса. Число заболевших за все время пандемии выросло до 5 026 168 человек.

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Татьяна Демина