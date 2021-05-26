Эксперт: у 49% переболевших COVID-19 наблюдается серьезное выпадение волос

Фото: Илья Репин (архив)

У 49% переболевших коронавирусом наблюдается серьезное выпадение волос. Последствия заражения проявляются через два-шесть месяцев с момента попадания вируса в организм человека.

Среди прочих часто встречающихся последствий перенесенного COVID-19 отмечается нарастающая слабость, отдышка, бессонница и раздражительность, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

У 30% заболевших коронавирусом выявляют тромбозы, которые часто приводят к внезапной смерти человека, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в России выявили 8 373 новых случая коронавируса. Число заболевших за все время пандемии россиян выросло до 5 026 168 человек.

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Татьяна Демина