Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневной рабочей неделе
Глава министерства Антон Котяков заявил, что все поступающие в Министерство труда инициативы рассматриваются, включая предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
«Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — приводит «РИА Новости» слова Котякова.
Он добавил, что слова о готовности рассмотрения инициативы не стоит расценивать как потенциальное согласие министерства.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эфире VKLive вновь высказался за введение четырехдневной рабочей недели. Бывший президент и премьер-министр РФ считает, что надо дать возможность перейти на четырехдневку тем работодателям, которые к этому готовы.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отмечал, что для некоторых категорий россиян рабочую неделю могут сократить.
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