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Сенатор прокомментировал идею сокращения рабочих часов в России

20:48, 08.05.2021 3
Сенатор прокомментировал идею сокращения рабочих часов в России
Фото: wikipedia.org

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что для некоторых категорий россиян рабочую неделю могут сократить на несколько часов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», — сказал он.

Также он заявил, что в ближайшем будущем не предвидится полного перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов оценил шансы на переход на 4-часовой рабочий день. По его прогнозу, это может случиться в ближайшем будущем.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 май
    Трепачи! Может, для начала вернуть пенсионный возраст и увеличить оплачиваемый отпуск?
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  • Анонимно 01:25
    Чем меньше менеджер находится на рабочем месте, тем меньше вреда приносит.
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  • Анонимно 04:44
    Зарплату тоже сократят... 100%.
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