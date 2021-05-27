Диетолог КФУ дала советы, как правильно питаться летом

С приходом жаркой погоды многие начинают жаловаться на потерю аппетита. Однако отказываться от регулярного приема пищи нельзя, рассказала врач-диетолог Университетской клиники КФУ Венера Аверкиева.

Летом стоит отдать предпочтение фруктам, овощам, зелени и ягодам. Эти продукты, помимо полезных свойств, содержат влагу, которая нужна организму в жару.

В летнее время нужно стараться придерживаться пятиразового питания, причем вставать из-за стола лучше с легким чувством голода. Поскольку острая и жирная пища вызывает чувство тяжести, рекомендуется употреблять больше свежих овощей и сезонных фруктов, которые богаты полезными витаминами и микроэлементами.

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— В летнее время нас часто мучит жажда, и чтобы утолить ее, ни в коем случае не употребляйте кофе. Лучше выпить горячий травяной чай или какао, — рассказала Аверкиева.

Диетолог посоветовала ограничить употребление соков и газированных напитков, потому что они не утоляют жажду. Также в жару категорически нельзя употреблять алкогольные напитки: они увеличивают потоотделение, создают лишнюю нагрузку на и без того перегруженные сердце и почки и повышают артериальное давление, передает пресс-служба КФУ.

Ранее руководитель кардиологического направления Университетской клиники КФУ, врач-кардиолог Гадель Камалов рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в жару.