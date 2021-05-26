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В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

14:45, 26.05.2021 1
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, но призывает не умалять значение саммита. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что Москва не ожидает перезагрузки отношений от лидеров России и США. Также он напомнил о не самом лучшем опыте перезапуске отношений. Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что свою роль играет «инерционность того негативного потенциала» между этими двусторонними отношениями, которая накопилась давно.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Главы государств обсудят стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 май
    все сразу подумают,что равная встреча.
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