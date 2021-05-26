В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, но призывает не умалять значение саммита. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что Москва не ожидает перезагрузки отношений от лидеров России и США. Также он напомнил о не самом лучшем опыте перезапуске отношений. Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что свою роль играет «инерционность того негативного потенциала» между этими двусторонними отношениями, которая накопилась давно.



Ранее президент России Владимир Путин принял решение встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Главы государств обсудят стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.



Алексей Нечаев