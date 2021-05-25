Белый дом озвучил темы встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она добавила, что за предстоящие 3 недели список тем может расшириться.

— Мы могли забыть в последние несколько лет, но дипломатия так работает: мы не сотрудничаем и встречаемся только с теми лидерами, с которыми согласны. Важно встречаться с лидерами, с которыми у нас есть разногласия, это касается и лидера России. Мы не рассматриваем встречу с президентом России как награду, а как важную часть защиты американских интересов, — передает «РИА Новости» ее слова.

США ждут «сложного» разговора с Россией. Однако американская сторона рассчитывает, что это событие — возможность двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений.

Формат саммита Россия — США и состав делегаций пока не уточнен, отметила Псаки.

Президент России Владимир Путин принял решение встретиться с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.

