Экс-тренер «Уфы» Евсеев возглавит «Шинник»

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев близок к назначению в ярославский «Шинник». Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

По данным источника, переговоры находятся в завершающей стадии. О назначении Евсеева главным тренером ярославского клуба могут объявить уже в ближайшее время. На этом посту он заменит Юрия Газзаева, у которого закончился контракт с командой.

Следующий сезон «Шинник» начнет в третьем по уровню дивизионе страны — в ПФЛ, куда выбыл из ФНЛ, заняв последнее, 22-е место в прошедшем чемпионате.

Евсеев после увольнения из «Уфы» осенью прошлого года оставался без работы.

Ранее экс-тренер уфимцев составил свою символическую сборную РПЛ, назвав лучшим вратарем сезона голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.