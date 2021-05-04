Евсеев назвал Дюпина из «Рубина» лучшим вратарем сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев решил составить собственную символическую сборную Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21. Об этом он сообщил в своем «Инстаграм».

«Чемпион уже известен, сезон уже на излете, и, если я после каждого тура составляю символическую сборную, приходит время назвать и символическую сборную в целом, всего сезона. Подчеркну, это будет именно символическая сборная чемпионата. Не сборная лучших игроков вообще, а тех, кто на уровне отыграл, без спадов», — написал Евсеев.

Свою сборную специалист начал составлять с позиции голкипера. Евсеев сообщил, что выбирал между голкипером «Химок» Ильей Лантратовым и игроком «Рубина» Юрием Дюпина. Окончательный выбор он оставил за вратарем казанского клуба.

«Уверенно и качественно играет. Много было игр, когда его сейвы приносили «Рубину» очки. Главное его качество — характер и стабильность. Нет взлетов или падений. Есть уровень, который помог закрепиться в «Рубине» и попасть в сборную на весенние игры. Поэтому Дюпин — в воротах символической сборной РПЛ сезона 2020/21», — написал Евсеев.

Дюпин в нынешнем сезоне РПЛ провел за «Рубин» 24 матча, в семи из них сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с ним казанский клуб одержал 13 побед и сыграл 4 раза вничью.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России впервые вызвал Юрия Дюпина в национальную команду страны.