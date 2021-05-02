В апреле добыча нефти в России сократилась почти на 8%

По итогам апреля 2021 года добыча нефти и газового конденсата в России сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,8%, до 42,8 млн тонн. Экспорт упал на 16,4%, до 18,64 млн тонн.

В целом с начала этого года добыча российской нефти уменьшилась на 10,1%, до 167,94 млн тонн, экспорт — на 17,2%, до 71,57 млн (по сравнению с январем — апрелем 2020 года).

В прошлом месяце в России зафиксировали увеличение объема производства нефтепродуктов на 6,5% по сравнению с апрелем 2020 года, до 23,23 млн тонн, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В целом за январь — апрель 2021 года первичная переработка нефти в России уменьшилась на 3,7%, до 91,6 млн тонн.

Напомним, Россия снижает добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ для стабилизации рынка. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, свою квоту в соглашении страна исполняет почти на 100%. Это в интересах отечественных компаний и страны в целом, отметил он.



Татьяна Демина