Правительство России понизило прогноз по добыче нефти, газа и угля в 2021 году

Правительство России обновило прогноз по добыче нефти, газа и угля в текущем году, понизив предполагаемые показатели. Соответствующее постановление, вносящее изменения в программу «Развитие энергетики» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Прогноз по добыче нефти понижен на текущий и следующий год: в 2021 ожидается добыть 517 млн тонн вместо 560, в 2022 — 548 млн тонн вместо 558. На 2023-2024 годы планируемые цифры остались прежними.

Прогноз по добыче природного и попутного газа в текущем году год понижен с 750,1 до 698,3 млрд куб. метров, на 2022 год — с 758,1 до 743,1 млрд куб. метров. На 2023-2024 годы показатели не подверглись корректировке, пишет ТАСС.

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Добыча угля в России в 2021 прогнозируется на уровне 390,7 млн тонн вместо 455. В 2022 году ожидается извлечь 389,5 млн тонн вместо 465, в 2023 году 389,5 млн тонн вместо 475. На 2024 год прогноз снижен с 490 до 420 млн тонн.

Прогноз по производству сжиженного природного газа сохранен по всем периода: в текущем году в России должны произвести 30,1 млн тонн СПГ.

Ранее сообщалось, что в России в марте текущего года уменьшилась добыча нефти и газового конденсата на 9,3%, до 43,3 млн тонн. Это связано со стабилизацией рынка в рамках сделки ОПЕК+.



Татьяна Демина