В Казахстане сообщили о возможном назначении Бердыева в «Кайрат»
Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев вскоре может вернуться к активной тренерской работе. В услугах специалиста заинтересован чемпион Казахстана «Кайрат», сообщает портал KazFootball.kz.
Бердыев может быть назначен на пост главного тренера команды в случае отставки Алексея Шпилевского. По данным источника, уход нынешнего тренера «Кайрата» прогнозируется в самое ближайшее время.
В воскресенье Бердыев был замечен вместе с руководством клуба на матче алма-атинской команды против лидера чемпионата Казахстана «Астаны».
В апреле экс-тренер «Рубина» уже приезжал в расположение «Кайрата», где ознакомился с инфраструктурой и академией клуба, а также выступил с лекцией для местных тренеров. Тогда сообщалось, что Бердыев может занять пост спортивного директора команды.
В прошлом сезоне «Кайрат» под руководством Шпилевского впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана. В нынешнем сезоне алма-атинский клуб одержал всего 5 побед в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице, уступая лидеру КПЛ «Астане» уже 12 очков.
Ради чего ломали «Рубин» пять лет назад?
«Не думаю, что Бердыев произносил больше пяти предложений»СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым