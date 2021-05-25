В Казахстане сообщили о возможном назначении Бердыева в «Кайрат»

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев вскоре может вернуться к активной тренерской работе. В услугах специалиста заинтересован чемпион Казахстана «Кайрат», сообщает портал KazFootball.kz.

Бердыев может быть назначен на пост главного тренера команды в случае отставки Алексея Шпилевского. По данным источника, уход нынешнего тренера «Кайрата» прогнозируется в самое ближайшее время.

В воскресенье Бердыев был замечен вместе с руководством клуба на матче алма-атинской команды против лидера чемпионата Казахстана «Астаны».

В апреле экс-тренер «Рубина» уже приезжал в расположение «Кайрата», где ознакомился с инфраструктурой и академией клуба, а также выступил с лекцией для местных тренеров. Тогда сообщалось, что Бердыев может занять пост спортивного директора команды.

В прошлом сезоне «Кайрат» под руководством Шпилевского впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана. В нынешнем сезоне алма-атинский клуб одержал всего 5 побед в 13 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице, уступая лидеру КПЛ «Астане» уже 12 очков.

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