«Кайрат» впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана по футболу

«Кайрат» обыграл дома «Ордабасы» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

За хозяев поля мячи забили Вагнер Лав, Алип и Жаксыбаев (автогол).

Благодаря этой победе команда Шпилевского впервые за последние 16 лет стала чемпионом страны. За три тура до конца чемпионата «Кайрат» опережает «Астану» (плюс две игры в запасе) на 17 очков.

В последний раз команда из Алма-Аты становилась чемпионом в 2004-м году.

Напомним, ранее на пост главного тренера «Астаны» был назначен российский специалист Андрей Тихонов. В его тренерский штаб также вошел экс-тренер «Рубина» Владимир Ежуров.