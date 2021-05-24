Сборная России проиграла Словакии на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России проиграла Словакии (1:3) в матче третьего тура в рамках группового раунда на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

Единственную шайбу россияне забросили во втором периоде, реализовав большинство. Автором забитого гола в составе сборной России стал Александр Барабанов, подставивший клюшку под бросок Сергея Толчинского.

Это первое поражение российской команды на турнире. Словакия с тремя победами возглавила группу А.

Напомним, нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков был заявлен в первом звене сборной на матч против словаков.