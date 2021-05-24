Воронков заявлен в первом звене сборной России на матч против Словакии на ЧМ-2021

Сборная России по хоккею назвала состав на матч со Словакией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Латвии.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков заявлен тренерским штабом в первом звене команды. Его напарниками по тройке станут Александр Барабанов и Максим Шалунов. В защите сыграет пара Артем Зуб — Никита Задоров.

В воротах с первых минут выйдет Александр Самонов, представляющий петербургский СКА.

Напомним, ранее российская сборная обыграла на турнире команды Чехии и Великобритании.

Встреча со Словакией начнется в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».