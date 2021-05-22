Сборная России крупно обыграла Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная России крупно обыграла команду Великобритании (7:1) во втором матче на групповом раунде чемпионата мира — 2021 по хоккею в Латвии.

В составе россиян голами отметились Бурдасов (дважды), Григоренко, Толчинский, Карнаухов, Кузьменко и Слепышев. У британцев забил Кирк.

Игрок «Ак Барса» Воронков вновь записал в свой актив ассист в моменте со второй шайбой сборной России. Это уже второе очко форварда казанцев на турнире. Ранее он отметился голевой передачей в матче с Чехией.

Напомним, сборная Россия в стартовом матче чемпионата мира по хоккею одолела чешскую команду, забив победный гол за 19 секунд до конца встречи.