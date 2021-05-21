Сборная России начала ЧМ-2021 с победы над Чехией, забив за 19 секунд до конца
Сборная России по хоккею обыграла Чехию (4:3) в стартовом матче на чемпионате мира в Латвии.
Шайбы в составе российской команды забросили Бурдасов, Швец-Роговой, Барабанов и Григоренко, забивший победный гол за 19 секунд до конца игры.
Ворота сборной России защищал Александр Самонов. В активе форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова голевая передача на Барабанова.
Напомним, первым автором заброшенной шайбы россиян на турнире стал Бурдасов, реализовавший большинство.СпортХоккей
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