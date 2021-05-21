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Сборная России начала ЧМ-2021 с победы над Чехией, забив за 19 секунд до конца

18:28, 21.05.2021
Сборная России начала ЧМ-2021 с победы над Чехией, забив за 19 секунд до конца
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею обыграла Чехию (4:3) в стартовом матче на чемпионате мира в Латвии.

Шайбы в составе российской команды забросили Бурдасов, Швец-Роговой, Барабанов и Григоренко, забивший победный гол за 19 секунд до конца игры.

Ворота сборной России защищал Александр Самонов. В активе форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова голевая передача на Барабанова.

Напомним, первым автором заброшенной шайбы россиян на турнире стал Бурдасов, реализовавший большинство.

СпортХоккей
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