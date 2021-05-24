Лукашенко запретил СМИ освещать протестные акции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, запрещающий СМИ освещать не согласованные с властями протестные акции в прямом эфире. Об этом сообщает БелТА.

«Вводится запрет на освещение в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации», — говорится в сообщении.

Основные положения закона вступят в силу через месяц после его официального опубликования.



Ранее в Минске задержали основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который освещал протестные события в Белоруссии. Он летел из Афин в Вильнюс. Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился мужчина, совершил экстренную посадку в Минске, после того как поступило ложное сообщение о его минировании. Сообщение о якобы минировании самолета Ryanair поступило от белорусских диспетчеров. По их указанию воздушное судно экстренно совершило посадку в аэропорту Минска. Международное сообщество резко осудило данные действия.

Ольга Плешкова