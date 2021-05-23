Эксперт объяснил резкие взлеты и падения стоимости биткоина

Громкие новости, настроения криптоэнтузиастов и влиятельных личностей являются главной причиной резких скачков стоимости биткоина, считает президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

В качестве примера он привел ситуацию, когда намерение Илона Маска и компании Tesla инвестировать в криптовалюту привело к росту ее стоимости, а выступление китайских властей против майнеров — к падению.



Романчук считает, что колебания в стоимости биткоина, возможно, будут всегда: они присущи криптоактивам и являются их особенностью, пишет «РИА Новости».

«И если отмотать ленту истории назад, то биткоин, после того как поднялся до 20 тысяч долларов, упал до трех с половиной тысяч», — напомнил эксперт.

Фото: pixabay.com

Сегодня стоимость биткоина упала на 15,1%. По данным портала Coindesk на 16.34 (мск), стоимость криптовалюты составила $32,949, а по состоянию на 15.56 (мск) 19 мая биткоин стоил $33 850, на 16.18 (мск) — $33 560. В этот же день его цена упала более чем на 25% — до $33,1 тысячи.

Татьяна Демина