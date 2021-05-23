Стоимость биткоина упала на 15%

Стоимость биткоина упала на 15,1%. По данным портала Coindesk на 16.34 (мск), стоимость криптовалюты составила $32,949.

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Напомним, что по состоянию на 15.56 (мск) 19 мая биткоин стоил $33 850, на 16.18 (мск) — $33 560. В этот же день она упала более чем на 25%, до $33,1 тысячи.



Это было связано с тем, что Центробанк Китая опубликовал заявление трех ассоциаций банковской и интернет-индустрии, которые заявили, что финансовые и платежные учреждения не должны принимать криптовалюты в качестве оплаты.



Татьяна Демина