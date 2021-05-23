В Татарстане зарегистрирован 490-й случай смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса: умер мужчина 1953 года рождения. По состоянию на 23 мая число летальных исходов от COVID-19 в республике достигло 490.

Вирус в теле умершего мужчины идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Отметим, что по последним данным в России с начала пандемии от коронавируса умерли 118 482 человека.

Самые актуальные новости о COVID-19 на утро 23 мая в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени.



Татьяна Демина