Орешкин: развитие технологий сократит число занятых в профессиях «монотонного умственного труда»

Активное развитие технологий и искусственного интеллекта «будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд», считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

К числу профессий, находящихся в зоне такого риска, он отнес переводчика, бухгалтера и программиста базового уровня. Их, по мнению Орешкина, в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что из-за внедрения во многие процессы пятого поколения самоуправляемых машин в ближайшем будущем 250 млн человек потеряют свою работу, сегодня предупредил председатель правления Сбербанка Герман Греф. При этом он отметил, что искусственный интеллект создает больше вакансий, чем сокращает, но структурно это другие рабочие места.

Татьяна Демина