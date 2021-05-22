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Греф заявил, что в будущем 250 млн человек могут потерять работу из-за роботизации

18:29, 22.05.2021 1
Греф заявил, что в будущем 250 млн человек могут потерять работу из-за роботизации
Фото: Олег Тихонов (архив)

Из-за внедрения во многие процессы пятого поколения самоуправляемых машин в ближайшем будущем 250 млн человек потеряют свою работу, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он призвал относительно молодых граждан продумать свои действия на случай их увольнения из-за роботизации.

«Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое — прогресс неумолим. Это все равно произойдет», — подчеркнул Греф масштабность грозящей людям проблемы.

При этом он отметил, что искусственный интеллект создает больше вакансий, чем сокращает, но структурно — это другие рабочие места.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди вариантов решения проблемы он предложил создание государством и крупными корпорациями условий для переобучения граждан на другие специальности, пишет «Интерфакс».

Татьяна Демина
ОбществоТехнологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 май
    Герман Оскарович только подтвердил то, что было ясно всем российским ежам (и ежам в других странах - тоже) уже лет 15 назад. Странно, что он осознал это только сейчас. Скажу больше, это еще не самая большая проблема. В будущем-будущем вообще ВСЕ рабочие места окажутся заняты роботами, компьютерами и прочими автоматами. А самая большая проблема заключается в том, что полностью роботизированное производство вообще полностью теряет смысл, поскольку продавать продукцию этого производства будет некому. Работы-то для людей не останется, соответственно, и денег ни у кого (из людей) не будет, а самим роботам и и компьютерам джинсы не нужны. Вот это будет полный крах экономики и огромная проблемища для человечества, если что-то от него еще останется. Вот до понимания этой ситуации дошли, видимо, еще далеко не все. А вакансии, которые сейчас, вроде бы, создает искусственный интеллект, очень быстро кончатся. Искусственный интеллект и роботизация развиваются семимильными шагами, и лет через 50-100 люди не будут нужны не только в качестве "извозчиков, ямщиков, лифтеров и прочее" , но и в качестве председателя правления Сбербанка, министров правительства и президентов стран, включая все промежуточные профессии.
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