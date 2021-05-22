Греф заявил, что в будущем 250 млн человек могут потерять работу из-за роботизации

Фото: Олег Тихонов (архив)

Из-за внедрения во многие процессы пятого поколения самоуправляемых машин в ближайшем будущем 250 млн человек потеряют свою работу, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он призвал относительно молодых граждан продумать свои действия на случай их увольнения из-за роботизации.

«Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое — прогресс неумолим. Это все равно произойдет», — подчеркнул Греф масштабность грозящей людям проблемы.

При этом он отметил, что искусственный интеллект создает больше вакансий, чем сокращает, но структурно — это другие рабочие места.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди вариантов решения проблемы он предложил создание государством и крупными корпорациями условий для переобучения граждан на другие специальности, пишет «Интерфакс».



Татьяна Демина