Греф заявил, что в будущем 250 млн человек могут потерять работу из-за роботизации
Из-за внедрения во многие процессы пятого поколения самоуправляемых машин в ближайшем будущем 250 млн человек потеряют свою работу, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он призвал относительно молодых граждан продумать свои действия на случай их увольнения из-за роботизации.
«Вы знаете, куда делись извозчики, ямщики, лифтеры и прочие? Первое — прогресс неумолим. Это все равно произойдет», — подчеркнул Греф масштабность грозящей людям проблемы.
При этом он отметил, что искусственный интеллект создает больше вакансий, чем сокращает, но структурно — это другие рабочие места.
Среди вариантов решения проблемы он предложил создание государством и крупными корпорациями условий для переобучения граждан на другие специальности, пишет «Интерфакс».
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