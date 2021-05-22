Из-за жары в Татарстане ежедневно недополучают до пяти тонн молока

Из-за аномальной жары в Татарстане ежедневно недополучают до пяти тонн молока. Об этом сообщил сегодня в Доме правительства РТ заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, коровы испытывают тепловой стресс. Министр рекомендовал руководителям хозяйств усилить контроль по бесперебойному водоснабжению животных и обеспечить в коровниках оптимальный микроклимат, передает пресс-служба президента Татарстана

Также в республике комплексно оценивают состояние кормовой базы и качество заготовленных кормов.

«Сегодня и завтра в республике дожди, которые, надеюсь, благоприятно скажутся на результатах урожая. Все вопросы по уходу и качеству кормов также очень важны», — сказал президент Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за первый квартал произвели 349 тыс. тонн молока.

Ольга Плешкова