В Татарстане за первый квартал произвели 349 тыс. тонн молока

В Татарстане за первый квартал 2021 произвели 349 тыс. тонн молока. Сельхозформирования вырастили 102 тыс. тонн скота и птицы, рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов в ходе зонального семинар-совещания «Качественный корм и прочная кормовая база — залог высокой продуктивности животных», которое прошло в Атнинском районе.

В девяти районах за первый квартал Атнинской зоны произвели 152,7 тыс. тонн молока. Это 43,7% от всего республиканского производства. Также они произвели почти 10 тонн мяса КРС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В районы Атнинской зоны входят: Мамадышский, Пестречинский, Сабинский, Кукморский, Балтасинский, Высокогорский, Атнинский, Арский и Тюлячинский районы, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В конце марта министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщал, что в республике реализовали 209 тыс. тонн сырья, выручка составила 5,4 млрд рублей.

Татьяна Леухина