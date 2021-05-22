В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Один из них — завозной, остальные контактные.

В больницу госпитализировано 14 человек, 17 лечатся дома.

Всего на 22 мая в республике зарегистрирован 21 201 случай заражения коронавирусом. Всего в Татарстане переболели 18 170 человек, 74 человека выздоровели за минувшие сутки. Провакцинировано 321 574 человека, из них вторую прививку получили — 225 368.

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Ольга Плешкова