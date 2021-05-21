Сенаторы США внесли законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока — 2»

Четырнадцать сенаторов США внесли в конгресс законопроект о восстановлении санкций против «Северного потока — 2», сообщает издание The Hill.



Один из авторов документа, сенатор Кевин Крамер, заявил, что администрация американского президента Джо Байдена «потворствует ошибочной стратегии Германии», которая даст президенту России Владимиру Путину «рычаг давления» на союзников Штатов в Европе.

«Трубопровод Путина должен быть остановлен», — сказал Крамер.

Фото: gazprom.ru

Ранее администрация США отказалась вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в интересах национальной безопасности.

В ЕС комментировали, что приняли к сведению тот факт, что США решили отдать предпочтение дипломатии в отношениях с европейскими партнерами, а не санкциям в качестве реакции на свои озабоченности по данному проекту.

Маргарита Головатенко