В ЕС прокомментировали действия США в ситуации с «Северным потоком — 2»

Решение США отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток — 2», и ее руководства прокомментировал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Мы приняли к сведению тот факт, что США решили отдать предпочтение дипломатии в отношениях с европейскими партнерами, а не санкциям в качестве реакции на свои озабоченности по данному проекту», — сказал он «РИА Новости».

Ранее администрация США отказалась вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига в интересах национальной безопасности. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в своем письменном заявлении.

Алексей Нечаев