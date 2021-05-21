Сборная России сыграет с Чехией в стартовой игре ЧМ-2021 по хоккею

Сегодня, 21 мая, стартует чемпионат мира — 2021 по хоккею в Латвии.

Сборная России в первый день турнира сыграет против команды Чехии. Встреча начнется в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Первом канале.

В начальную заявку российской сборной вошли 17 хоккеистов. Среди них отсутствуют игроки «Ак Барса» Дмитрий Воронков и Илья Сафонов. Они пока остаются в резервном составе национальной команды и продолжают готовиться вместе со сборной.

Фото: fhr.ru

Заявка России будет дополнена до начала матча с Чехией, пустыми будут сохранены лишь два места — для сборников из НХЛ.

Отметим, что во вчерашней тренировке Воронков занимался в одном звене с игроками СКА, в его тройку нападения вошли Артем Швец-Роговой и Владислав Каменев.

В составе сборной Чехии заявлены на турнир экс-форвард «Ак Барса» Иржи Секач, а также новичок «Нефтехимика» защитник Лукаш Клок. Всего в заявку вошли 25 хоккеистов, в том числе вратари Шимон Грубец («Авангард») и Роман Вилл («Трактор»).

Подробнее с турнирными раскладами на предстоящем чемпионате мира по хоккею можно ознакомиться в материале «Реального времени».