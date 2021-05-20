Роскомнадзор заблокировал 10 фейковых страниц напавшего на казанскую гимназию Галявиева

Роскомнадзор ограничил доступ к 10 фейковым страницам пользователей с именем «Ильназ Галявиев» в социальной сети «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры России. Об этом пишет ТАСС.

После трагедии в казанской гимназии администрации соцсетей удалили более 300 ссылок с деструктивной информацией о случившемся.

Кроме того, одну интернет-страницу, на которой была опубликована информация, связанная с нападением на школу, на основании решения Росмолодежи внесли в Единый реестр запрещенной информации. Ее также удалили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На следующий день после трагедии в столице Татарстана в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться фейковые аккаунты напавшего на гимназию. «Реальное время» тогда насчитало не менее 25 таких страничек. Чаще всего в «статусе» упоминалась фраза Галявиева на допросе «Я осознал, что я бог».

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов указал на необходимость пресекать любые попытки романтизации образа напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева. Ему доложили о появлении в интернете большого количества ресурсов, которые выставляют героем преступника и рассказывают подробности о нем.



Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить освещение информации о преступниках, которые совершили массовое убийство.



Татьяна Леухина