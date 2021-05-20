В России предлагают запретить упоминать в прессе информацию о преступниках

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ограничить освещение информации о преступниках, которые совершили массовое убийство. Письмо с предложением он направил на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В обращении он отметил, что после трагических событий в Казани, как и после атаки на школу в Керчи, в СМИ и соцсетях начали активно распространяться данные о преступниках: имена, фотографии, подробности личной жизни, пишет RT.

При этом, по мнению Орлова, преступники добивались именно широкого освещения о себе. Поэтому он предложил запретить освещать информацию о преступнике. Кроме этого он предлагает обязать соцсети ограничивать доступ как к информации о предполагаемом преступнике, так и контенту, созданному подозреваемым.

Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу с оружием и начал расстреливать учеников и сотрудников учреждения. В результате погибли 9 человек, еще 25 пострадали.

