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В России предлагают запретить упоминать в прессе информацию о преступниках

06:21, 20.05.2021 1
В России предлагают запретить упоминать в прессе информацию о преступниках
Фото: realnoevremya.ru

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ограничить освещение информации о преступниках, которые совершили массовое убийство. Письмо с предложением он направил на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В обращении он отметил, что после трагических событий в Казани, как и после атаки на школу в Керчи, в СМИ и соцсетях начали активно распространяться данные о преступниках: имена, фотографии, подробности личной жизни, пишет RT.

При этом, по мнению Орлова, преступники добивались именно широкого освещения о себе. Поэтому он предложил запретить освещать информацию о преступнике. Кроме этого он предлагает обязать соцсети ограничивать доступ как к информации о предполагаемом преступнике, так и контенту, созданному подозреваемым.

Напомним, что атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу с оружием и начал расстреливать учеников и сотрудников учреждения. В результате погибли 9 человек, еще 25 пострадали.

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Вы абсолютно правы. Давно пора это было сделать. Если и сейчас наши избранники его не примут, то это будет означать, что подобные ч.п. будут повторяться в дальнейшем с их одобрения. Есть надежда на Матвиенко В.И.-человека который не один раз продемонстрировал глубокое понимание сложных процессов происходящих в гражданском обществе страны.
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