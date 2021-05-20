Фисенко объяснил причину своего ухода из «Ак Барса»

Нападающий «Динамо» Михаил Фисенко в интервью «Чемпионату» прокомментировал свой уход из «Ак Барса». Хоккеиста не устраивала ситуация с игровым временем, ему хотелось провести за команду больше матчей, чем это было в прошедшем сезоне.

При этом решение о расторжении контракта было принято, по словам Фисенко, по обоюдному согласию с руководством казанского клуба.

«Это было наше совместное решение с руководством казанского клуба. В этом сезоне у нас не совсем все было хорошо. Я показал не совсем свою игру — и руководство было мной не совсем довольно. Я хотел другой игры и пребывания в другом статусе, поэтому поговорили с руководством и приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

В Казани были такие моменты, что я одевался на игру 13-м нападающим и сидел. А у меня есть огромное желание проводить все матчи, для этого у меня есть силы и здоровье. Мне хочется быть в составе и приносить команде пользу», — сказал Фисенко.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, «Ак Барс» расторг контракт с Фисенко в начале этой недели. Его соглашение с клубом действовало еще один сезон.

Сразу после этого Фисенко перешел в качестве свободного агента в московское «Динамо», куда ранее перебрались еще два игрока «Ак Барса» — защитник Андрей Педан и нападающий Станислав Галиев.

Подробнее о работе казанского клуба на трансферном рынке читайте в материале «Реального времени».