Фисенко подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»

Нападающий Михаил Фисенко стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Хоккеист подписал двухлетний контракт до конца сезона-2022/23.

Фактически Фисенко вернулся в родной клуб, он считается воспитанником «динамовской» хоккейной академии. Последние два сезона форвард провел в «Ак Барсе», с которым ранее расторг контракт ради возвращения в «Динамо».

Это уже третий хоккеист казанского клуба, перешедший к «бело-голубым» в нынешнее межсезонье. До этого игроками «Динамо» стали защитник Андрей Педан и нападающий Станислав Галиев, чьи контракты с «Ак Барсом» истекли в конце апреля.

Подробнее о работе казанского клуба на трансферном рынке читайте в материале «Реального времени».