Отношение к советским мемориалам может стать критерием для включения в список недружественных России стран

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство иностранных дел РФ может рассмотреть еще один критерий для включения иностранных государств в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные российским законодательством.

В качестве такового ведомство предлагает рассмотреть «отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти», пишет RT.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обратил внимание, что в некоторых зарубежных государствах участились случаи вандализма по отношению к советским мемориалам, предпринимаются попытки «искоренить память о советском воине-освободителе».

Фото: pixabay.com

Напомним, 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него вошли США и Чехия. Согласно документу о недружественных государствах, дипломатическая миссия Чехии может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России. США — не может.

В чешском МИД в ответ на действия России заявили, что это «дальнейший шаг к эскалации» межгосударственных отношений не только с их страной, но и Европейским союзом, а глава Евросовета Шарль Мишель убежден, что документ подрывает дипломатические отношения.

Татьяна Демина