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В Чехии прокомментировали внесение страны в список недружественных России государств

20:39, 14.05.2021 1
В Чехии прокомментировали внесение страны в список недружественных России государств
Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Чехии прокомментировали внесение страны в список недружественных России государств. Это «дальнейший шаг к эскалации» межгосударственных отношений, считают в ведомстве.

В чешском МИД убеждены, что действия России приведут к эскалации отношений не только с их страной, но и Европейским союзом и его союзниками, пишет ТАСС.

Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Напомним, в утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств помимо Чехии вошли США.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 май
    Я буду счастлив частично, если Чехии будет крайне плохо! А вот я, очень доволен с ответными российскими мерами, желал даже, чтобы было пожестче и больше! Почему такая злость к чехам? Имеется основание. Сообщу. В 1918 году чешский корпус более 30-ти тысяч штыков, со всем вооружением, был отправлен домой по транссибирской ж.д. магистрали домой, через Владивосток (так было необходимо, боялись немцев) Дорога длинная и чехи, останавливаясь на станциях, полустанках, грабили население и даже убивали людей и всех, кто немного сопротивлялся. Мой родной дед, казачий полковник, решил с отрядом казаков дать им бой, но силы были намного неравными, большинство казаков были убиты, а остальных, в том числе и моего деда, окружили и утопили в болоте. У меня к чехам свой счет! Поэтому и радуюсь неимоверно, что немного их прижали, а хотел бы на много побольше!
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