В Чехии прокомментировали внесение страны в список недружественных России государств

В Министерстве иностранных дел Чехии прокомментировали внесение страны в список недружественных России государств. Это «дальнейший шаг к эскалации» межгосударственных отношений, считают в ведомстве.

В чешском МИД убеждены, что действия России приведут к эскалации отношений не только с их страной, но и Европейским союзом и его союзниками, пишет ТАСС.

Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Напомним, в утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств помимо Чехии вошли США.



Татьяна Демина