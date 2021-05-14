Глава Евросовета: перечень недружественных России государств подрывает дипломатические отношения

Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных стран. Документ подрывает дипломатические отношения, убежден он.

Россия, утвердив перечень, сделала еще один эскалационный шаг, написал Мишель в своем Twitter. Он выразил полную солидарность с Чехией, которую власти РФ включили в число недружественных стран и призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию.

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Напомним, в перечень совершающих недружественные действия в отношении России вошли США и Чехия. Согласно документу о недружественных государствах, дипломатическая миссия Чехии может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России. США — не может.

В Министерстве иностранных дел Чехии в ответ на действия России заявили, что это «дальнейший шаг к эскалации» межгосударственных отношений не только с их страной, но и Европейским союзом.

Татьяна Демина