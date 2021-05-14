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Глава Евросовета: перечень недружественных России государств подрывает дипломатические отношения

23:17, 14.05.2021
Глава Евросовета: перечень недружественных России государств подрывает дипломатические отношения
Фото: pixabay.com

Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных стран. Документ подрывает дипломатические отношения, убежден он.

Россия, утвердив перечень, сделала еще один эскалационный шаг, написал Мишель в своем Twitter. Он выразил полную солидарность с Чехией, которую власти РФ включили в число недружественных стран и призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию.

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Напомним, в перечень совершающих недружественные действия в отношении России вошли США и Чехия. Согласно документу о недружественных государствах, дипломатическая миссия Чехии может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России. США — не может.

В Министерстве иностранных дел Чехии в ответ на действия России заявили, что это «дальнейший шаг к эскалации» межгосударственных отношений не только с их страной, но и Европейским союзом.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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