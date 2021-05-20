В Татарстане мужчина собирался незаконно перевезти монету времен Екатерины II через границу

Фото: Олег Тихонов (архив)

Во время таможенного контроля в аэропорту Казани у гражданина Азербайджана была найдена монета времен Российской империи — ее произвели в 1766 году. Номинал монеты — «рубль», сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«Монету гражданин не декларировал, на вопросы сотрудников о наличии в багаже товаров, подлежащих декларированию, гражданин ответил отрицательно», — сказал начальник таможенного поста в аэропорту Казани Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

Также отмечается, что у мужчины не было разрешения на перевозку монеты. Эксперты проверят монету на подлинность, после будет приниматься процессуальное решение.

Татарстанская таможня в текущем году направила в федеральный бюджет 1,7 млрд рублей. Из них за первый квартал — 348,2 миллиона.



Алексей Нечаев