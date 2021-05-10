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Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет около 2 млрд рублей с начала года

21:28, 10.05.2021
Татарстанская таможня направила в федеральный бюджет около 2 млрд рублей с начала года
Фото: pixabay.com

Татарстанская таможня в текущем году направила в федеральный бюджет 1,7 млрд рублей. Из них за первый квартал — 348,2 млн.

Платежи по импорту с января по март составили 237,7 млн рублей, таможенные сборы — 1,1 млн рублей, утилизационные сборы — 108,8 млн, а штрафы — 557 тысяч рублей.

За первый квартал 2020 года таможня перечислила в федеральный бюджет 151,7 млн рублей, сообщает таможня РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле двух казанских предпринимателей обвинили в попытке незаконного перемещения через таможенный пост аэропорта «Казань» иностранной валюты в сумме более $130 тысяч.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджет Татарстан
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