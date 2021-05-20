В Татарстане направят 3,5 млрд на расселение аварийщиков и улучшение качества воды

В Татарстане направят 3,5 млрд рублей на расселение аварийного жилья и улучшение качества воды. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Татарстана.

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется реализовать четыре региональных проекта «Жилье» объемом финансирования 956,89 млн рублей. Также 1,95 млрд направят на проект «Формирование комфортной городской среды», 403,33 млн рублей на «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и 215,37 млн рублей на проект «Чистая вода».

Сообщается, что в рамках последнего будут построены и реконструированы объекты питьевого водоснабжения, станции водоподготовки в поселке Васильево Зеленодольского района. На объекте уже начались работы: проложены канализационные сети, установлены колодцы, выполнена врезная камера, заложен фундамент под здание.

Планируется приобрести 100 квартир для расселения граждан из аварийного жилищного фонда площадью 3784,69 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект «Жилье» также предусматривает строительство внутриплощадочной наружной сети водоснабжения в ЖК «Лето» Советского района, введение в эксплуатацию школы на 1501 место с бассейном на улице Ершова, реконструкцию очистных сооружений поверхностного стока в ЖК «Светлая долина», а также возведение трех детских садов в ЖК «Весна», «Салават купере» и «Новые Горки».

Также в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 57 парков и скверов в Набережных Челнах и 39 районах РТ.

Ранее в Минэкономики РТ сообщили, что в Татарстане на реализацию национального проекта «Демография» направят 8,5 млрд рублей.



Ольга Плешкова