Илон Маск выступит на российском марафоне «Новое знание»

Фото: flickr.com / Daniel Oberhaus

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск будет одним из спикеров российского марафона «Новое знание». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко.



Среди других спикеров — глава МИД РФ Сергей Лавров, основатель Apple Стив Возняк, глава Сбера Герман Греф, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, бизнесмен Олег Тиньков, физик Михаил Ковальчук.

Стив Возняк. Фото: commons.wikimedia.org

Марафон стартовал сегодня в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Всего в ходе марафона выступят около 150 спикеров.



В последнее время Илон Маск часто попадает в скандалы — его состояние сократилось более чем на $20 млрд после его участия в телешоу Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире»), где Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера, и рассказал о своем отношении к криптовалютам, одну из которых назвал надувательством. До этого он объявил о приостановке платы за автомобили биткоинами из-за неэкологичности получения криптовалюты. После этого курс биткоина упал на 15% и вчера продолжил падение.