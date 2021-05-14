Илон Маск потерял $20 млрд состояния — это много или мало?

Состояние основателя и гендиректора Tesla Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд с момента его появления в шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, подсчитал Forbes. Программа вышла в эфир 9 мая.

Во время шоу Маск признался, что у него синдром Аспергера (нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии). Кроме того, он посмеялся над своими бизнес-планами и назвал криптовалюту Dogecoin (в основе названия — популярный мем с собакой породы сиба-ину) «шумихой». Ранее Маск сам неоднократно «рекламировал» Dogecoin в своем твиттер-аккаунте. Этим он обвалил курс валюты почти на 30%, ее капитализация снизилась с $92 млрд до $69 миллиардов.

В самом шоу Маск шуточно обыгрывал нюансы своего бизнеса в сценке на тему Дикого Запада — предлагал зарядить электролошадь зарядкой для Tesla и проложить подземный тоннель (тоннели для подземных скоростных транспортных систем строит другая компания Маска — The Boring Company), чтобы спастись от перестрелки.

Однако большее влияние именно на состояние Маска и его компании Tesla оказал его твит от 13 мая — бизнесмен заявил, что Tesla приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. Он объяснил это тем, что на майнинг биткоина уходит много электроэнергии, в том числе полученной при сжигании угля — а это плохо влияет на экологию. Компания будет искать криптовалюты с меньшим углеродным следом, заявил он (судя по сегодняшнему твиту, рассматривается тот же Dogecoin).

Фото: скриншот видео

Ранее Tesla купила биткоинов на $1,5 млрд (а потом продала на $100 млн), эти вложения она сохранит, заявил Маск. При этом своими предыдущими действиями — твитами в поддержку биткоина, покупкой криптовалюты Tesla — Маск разогнал курс биткоина до новых исторических рекордов в $62 тыс. и выше.

В результате этих событий рухнул сначала курс биткоина почти на 20%, до $47 тыс. Позже начали падать и акции Tesla: к закрытию рынков в четверг вечером цена Tesla уменьшилась на 15%. В результате состояние Маска, которому принадлежит 21-процентная доля в компании, снизилось на $20,5 млрд, до $145,5 млрд. Сегодня падение отчасти отыгралось, и состояние Илона Маска, по данным Forbes, оценивается в $151 миллиард.

Потерянные $20,5 млрд — это:

12,3% от состояния Илона Маска до похода на Saturday Night Live — оно оценивалось в $166 миллиардов.

до похода на Saturday Night Live — оно оценивалось в $166 миллиардов. 3,7% от рыночной стоимости компании Tesla — по биржевым данным на сегодня, ее капитализация составляет $550,72 миллиарда.

— по биржевым данным на сегодня, ее капитализация составляет $550,72 миллиарда. 11,5% от состояния богатейшего человека в мире — основателя Amazon Джеффа Безоса, ему принадлежат активы на $177 миллиардов.

— основателя Amazon Джеффа Безоса, ему принадлежат активы на $177 миллиардов. 70% от состояния богатейшего российского бизнесмена — владельца «Северстали» Алексея Мордашова, чье состояние российский Forbes оценивает в $29,1 миллиарда.

— владельца «Северстали» Алексея Мордашова, чье состояние российский Forbes оценивает в $29,1 миллиарда. 144 366 Tesla Model X в максимальной комплектации . Такая автоколонна растянулась бы на 721 км (примерно от Вашингтона до Нью-Йорка и обратно).

. Такая автоколонна растянулась бы на 721 км (примерно от Вашингтона до Нью-Йорка и обратно). 434,8 тыс. средних годовых зарплат работников Tesla — в 2020 году в Tesla сообщили, что платят своим работникам среднего уровня 47 147 долларов в год. Всего в Tesla работают чуть более 70 тыс. человек.

Александр Артемьев