Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоины из-за неэкологичности добычи валюты

Фото: flickr.com / Daniel Oberhaus

Основатель и глава Tesla Илон Маск объявил о приостановке продажи и приема биткоина из-за неэкологичности его получения, сообщает ТАСС.



Теперь продажа машин не будет осуществляться с помощью биткоина. В компании выразили обеспокоенность использованием ископаемого топлива, а в особенности угля, поскольку он обладает «худшими показателями вредных выбросов».

До тех пор, пока криптовалюта не будет добываться с помощью устойчивых источников энергии, компания не будет продавать свои биткоины.

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После заявления Маска курс биткоина упал на 15%.

Крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla Илона Маска опубликовал отчет по итогам 2020 года. Компания зафиксировала выручку в $10,39 млрд и заработала $438 млн чистой прибыли.

Маргарита Головатенко