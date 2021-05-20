Двое детей, пострадавших при стрельбе в Казани, остаются в тяжелом состоянии

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, остаются в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Минздрава Михаила Мурашко.

«Сейчас на лечении находятся еще 18 детей в городе Казани и пятеро детей в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры», — сказал он.



18 мая в ДРКБ обратились еще двое учеников казанской гимназии №175 — их осмотрели врачи. Детям не потребовалась госпитализация. В день обращения они были отпущены домой.

Вчера бывший защитник «Рубина» Цезарь Навас навестил пострадавшего ученика 175-й гимназии, который проходит курс лечения в ДРКБ. Мама пострадавшего ребенка рассказала, что ее сын фанат футбола: играет в эту игру и мечтает стать игроком «Рубина».

Маргарита Головатенко