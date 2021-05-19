Цезарь Навас навестил пострадавшего при нападении на казанскую гимназию школьника

Бывший защитник «Рубина» Цезарь Навас навестил пострадавшего ученика 175-й гимназии, который сейчас проходит курс лечения в ДРКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

— Ты не хуже меня знаешь, что успех в нашем спорте приходит через преодоление самых разных трудностей. Я верю, что ты справишься с этой ситуацией и вернешься на поле, — подбодрил мальчика спортсмен.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что ее сын фанат футбола: играет в эту игру и мечтает стать игроком «Рубина».

Навас пообещал мальчику прислать видео с поля и раздевалки с матча в Мадриде, а после поправки он пригласил ребенка посетить базу «Рубина» и сходить на официальную игру команды.



Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Глава селекционного отдела ФК «Рубин» подарил юноше памятные подарки, среди которых был и футбольный мяч с автографом игрока. Навас поблагодарил врачей за организацию встречи: «Все мои друзья и родственники в Испании потрясены случившимся и спрашивают, как сейчас дети. И теперь я могу с уверенностью сказать, что дети в надежных руках».

По данным на 18 мая, в стационаре ДРКБ остаются 13 детей, пострадавших в результате стрельбы в школе, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Двое мальчиков 2012 и 2013 г. р. были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.