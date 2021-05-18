В ДРКБ обратились еще двое учеников казанской гимназии №175

Фото: Максим Платонов

В ДРКБ обратились еще двое учеников казанской гимназии №175 — их осмотрели врачи. Детям не потребовалась госпитализация. В день обращения они были отпущены домой. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

В стационаре ДРКБ остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Двое мальчиков 2012 и 2013 г.р. были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 — госпитализированы.



Алексей Нечаев