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В ДРКБ обратились еще двое учеников казанской гимназии №175

13:41, 18.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
В ДРКБ обратились еще двое учеников казанской гимназии №175
Фото: Максим Платонов

В ДРКБ обратились еще двое учеников казанской гимназии №175 — их осмотрели врачи. Детям не потребовалась госпитализация. В день обращения они были отпущены домой. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

В стационаре ДРКБ остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Двое мальчиков 2012 и 2013 г.р. были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в казанской гимназии пострадавшими считаются 25 человек. 23 — госпитализированы.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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